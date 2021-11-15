Групповой этап европейской квалификации на ЧМ-2022 завершается. Самое время подводить итоги. Иногда для игроков они лучше, чем для их команд.

Англия с хет-триком Кейна разбила Албанию, конец сказки Дании, Соломон поспособствовал голу Израиля: ЧМ-2022, результаты

Статистический портал WhoScored обнародовал рейтинг лучших дриблеров отбора. Первым стал хавбек Шахтера Манор Соломон, в активе которого 31 одна успешная попытка из 55. Рахим Стерлинг и Лерой Сане делают это успешнее, но реже.

К слову, сборная Израиля не смогла выйти даже в плей-офф квалификации и за тур до завершения отбора занимает третье место в группе F.

ЧМ-2022: судьба Украины в чужих руках, триллер в группе Нидерландов – все расклады перед последним туром отбора