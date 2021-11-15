Сане, Стерлинг и другие звезды позади: игрок Шахтера стал лучшим в квалификации ЧМ-2020 – статистический рейтинг
Израильский легионер Шахтера Манор Соломон успешно выступает в составе национальной команды.
Групповой этап европейской квалификации на ЧМ-2022 завершается. Самое время подводить итоги. Иногда для игроков они лучше, чем для их команд.
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Статистический портал WhoScored обнародовал рейтинг лучших дриблеров отбора. Первым стал хавбек Шахтера Манор Соломон, в активе которого 31 одна успешная попытка из 55. Рахим Стерлинг и Лерой Сане делают это успешнее, но реже.
К слову, сборная Израиля не смогла выйти даже в плей-офф квалификации и за тур до завершения отбора занимает третье место в группе F.
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