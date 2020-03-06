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Сане сядет за стол переговоров с Манчестер Сити по новому контракту

09:21 119 Читати українською
Сане сядет за стол переговоров с Манчестер Сити по новому контракту
Александр Зинченко и Лерой Сане / Фото ФК Манчестер Сити

Полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане не исключает варианта остаться в команде Гвардиолы.

Лерой Сане не спешите покидать "горожан" и готов рассмотреть предложение боссов Сити о продлении контракта, сообщает The Telegraph.

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На 24-летнего хавбека активно охотится Бавария, что подтвердили в лагере мюнхенцев. Действующий контракт Лероя с Манчестер Сити рассчитан до лета 2021 года. По информации портала transfermarkt его стоимость оценивается в 100 млн евро.

Нынешний сезон Сане пропустил из-за тяжелой травмы, но уже в течение ближайших недель может вернуться на поле.

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