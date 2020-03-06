Сане сядет за стол переговоров с Манчестер Сити по новому контракту

Полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане не исключает варианта остаться в команде Гвардиолы.

Лерой Сане не спешите покидать "горожан" и готов рассмотреть предложение боссов Сити о продлении контракта, сообщает The Telegraph.

Манчестер Сити готов обменять Сане на другую звезду сборной Германии

На 24-летнего хавбека активно охотится Бавария, что подтвердили в лагере мюнхенцев. Действующий контракт Лероя с Манчестер Сити рассчитан до лета 2021 года. По информации портала transfermarkt его стоимость оценивается в 100 млн евро.

Нынешний сезон Сане пропустил из-за тяжелой травмы, но уже в течение ближайших недель может вернуться на поле.

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