Сане рассказал о самой тяжелой травме в своей карьере

Немецкий полузащитник английского Манчестер Сити Лерой Сане поделился мыслями по поводу своего повреждения.

"Вся команда меня поддержала. Особенно много я общался с Гюндоганом и Мэнди. Они рассказали мне о том, что может произойти, о своем опыте. Мне это очень помогло. Я рад, что они были рядом.

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Это была самая тяжелая травма в моей карьере и самое длительное восстановление. Трудный период. Особенно трудно было в первый день после операции, потому что тогда я вообще не мог двигаться. Это совсем не то, к чему привыкли спортсмены. Нужно постоянно заставлять себя, потому что ты знаешь, что это долгое восстановление. Но это хорошая возможность поработать над своими слабостями. Именно поэтому я воспринял это как возможность полностью восстановиться и вернуться сильнее", – цитирует Сане официальный сайт Манчестер Сити.

Напомним, в августе 2019 года Сане порвал крестообразные связки колена. Вингер травмировался в матче за Суперкубок Англии против Ливерпуля. В конце декабря 2019 г. 24-летний игрок приступил к тренировкам в общей группе.

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