Сане провел первую тренировку в Баварии

Новичок Баварии Лерой Сане начал работу в составе мюнхенского клуба.

Видео с первой тренировки вингера сборной Германии опубликовала пресс-служба Баварии. Футболист работал вместе с Никласом Зюле.

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"Было очень здорово снова вернуться на поле и завершить свою первую тренировку в Баварии. Я очень рад быть здесь", – подчеркнул Сане.

Напомним, Бавария объявила о трансфере Сане 3 июля. 24-летний вингер заключил с мюнхенцами пятилетний контракт. По данным Transfermarkt, Бавария заплатила Манчестер Сити за игрока 49 млн евро.

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