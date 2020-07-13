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Сане провел первую тренировку в Баварии

13 июля 23:38 - Читати українською
Сане провел первую тренировку в Баварии
Лерой Сане / фото: Бавария

Новичок Баварии Лерой Сане начал работу в составе мюнхенского клуба.

Видео с первой тренировки вингера сборной Германии опубликовала пресс-служба Баварии. Футболист работал вместе с Никласом Зюле.

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"Было очень здорово снова вернуться на поле и завершить свою первую тренировку в Баварии. Я очень рад быть здесь", – подчеркнул Сане.

Напомним, Бавария объявила о трансфере Сане 3 июля. 24-летний вингер заключил с мюнхенцами пятилетний контракт. По данным Transfermarkt, Бавария заплатила Манчестер Сити за игрока 49 млн евро.

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Видеоновости Германия Лерой Лерой Сане Бавария Бавария
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