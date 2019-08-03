Сане пропустит матч с Ливерпулем из-за страха получить травму, которая может сорвать мегатрансфер в Баварию, – Bild

Вингер Манчестер Сити Лерой Сане твердо настроен перейти в Баварию. Стороны пытаются минимизировать риски – немец уже согласовал личный контракт с мюнхенским клубом.

Ряд авторитетных немецких изданий заявил, что Лерой Сане согласовал личный контракт с Баварией (18-20 млн евро до выплаты налогов). Единственный нерешенный вопрос – сумма отступных для Манчестер Сити.

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Мюнхен заплатит точно более 100 млн евро, но это явно будут не те космические 150 миллионов, о которых писали в Англии. По информации Sky Sport и Express, трансфер будет закрыт в течение следующих 5 дней. Крайний срок, когда Сане может стать игроком Баварии, – следующий четверг.

Однако самый интересный инсайд выкатил Bild. Как сообщает издание, Лерой Сане не сыграет за Манчестер Сити в завтрашнем Суперкубке Англии против Ливерпуля (17:00 по Киеву). Причина проста – травма может сорвать мегатрансфер в Баварию в последний момент.

Правда, журналисты Manchester Evening News зафиксировали фотокамерами, что Сане отправился вместе с командой на матч с Ливерпулем.

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