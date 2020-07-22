Сане прокомментировал отношения с Гвардиолой после ухода из Манчестер Сити

Вингер Баварии Лерой Сане рассказал, испортились ли его отношения с Гваридолой после ухода из Манчестер Сити.

"У нас с Гвардиолой остались хорошие отношения. Никогда не было такого, чтобы кто-то один из нас уставал от другого. Мы даже жили в одном и том же доме в Манчестере, так что часто виделись.

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Я благодарен Хосепу за все, чему он меня научил, он помог мне выйти на очень высокий уровень. Он очень скрупулезно подходит к работе, пытается помочь футболистам стать лучше каждый день. Гвардиола очень любознательный в плане тактики, но это хорошо, это мне помогло", – поделился Сане в интервьюBild.

Напомним, Бавария объявила о трансфере Сане 3 июля. 24-летний вингер заключил с мюнхенцами пятилетний контракт. По данным Transfermarkt, Бавария заплатила Манчестер Сити за игрока 49 млн евро.

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