Сане попал на первую полосу свежего номера GQ Germany. Стилисты и фотографы подобрали для Лероя несколько модных образов. Преобладали черные, красные и зеленые цвета.

Салах принял участие в колоритной фотосессии: мощная доза ностальгии

Вингер дал большое интервью о разнице между Англией и Германией, влиянии критики и собственном мировосприятии. Он надеется сыграть важную роль на Евро-2024 и уверен, что фаны объединятся для поддержки Бундестим.

У Сане получился тяжелый конец сезона из-за проблем со здоровьем. Однако в осенней части Лерой был лидером Баварии, сформировав ударную связку с Кейном. В итоге вингер забил 10 голов и отдал 13 ассистов во всех турнирах.