Сане попал на обложку GQ –кадры с экстравагантной фотосессии
Вингер сборной Германии Лерой Сане примерил яркие образы перед Евро-2024.
Сане попал на первую полосу свежего номера GQ Germany. Стилисты и фотографы подобрали для Лероя несколько модных образов. Преобладали черные, красные и зеленые цвета.
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Вингер дал большое интервью о разнице между Англией и Германией, влиянии критики и собственном мировосприятии. Он надеется сыграть важную роль на Евро-2024 и уверен, что фаны объединятся для поддержки Бундестим.
У Сане получился тяжелый конец сезона из-за проблем со здоровьем. Однако в осенней части Лерой был лидером Баварии, сформировав ударную связку с Кейном. В итоге вингер забил 10 голов и отдал 13 ассистов во всех турнирах.