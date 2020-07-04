Сане отказался носить футболку со звездным номером на официальной презентации в Баварии – благородная причина

Новичок Баварии Лерой Сане решил с первых минут в клубе показать свое дружеское отношение к партнерам.

Вингер не захотел, чтобы на официальной презентации его фотографировали с "десяткой" на спине, информирует Twitter Баварии.

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В сезоне 2019/20 этот номер принадлежал Филиппе Коутиньо, и Сане не хотел оскорблять партнера показательным "воровством". Правда, бразилец все же вынужден доиграть сезон под другим номером, а его уход из Баварии – дело почти решенное.

Напомним, Сане подписал контракт с мюнхенцами до лета 2025 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила около 60 млн евро с учетом бонусов, а зарплата вингера – 17 млн в год.

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