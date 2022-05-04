Сане покупает сказочную виллу в Голливуде, сообщает Focus. Недвижимость расположена прямо на знаменитых Hollywood Hills и обойдется футболисту в 8 миллионов долларов.

Хуммельс снова попал в скандал с женщинами

Партнерша Лероя – Кэндис Брук – американка и много времени проводит с детьми в США. Сане решил приобрести жилье площадью 269 квадратных метров и участок (1740 квадратных метров).

На вилле есть три спальни, четыре ванные комнаты, гараж на два автомобиля, джакузи и барбекю. А в соседях будут такие звезды, как Джастин Бибер, Тейлор Свифт и Кэти Перри.