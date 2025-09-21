В рамках 5-го тура АПЛ 2025/26 Борнмут раскатал безголевую ничью с Ньюкаслом, а Сандерленд спасся от поражения Астон Вилле (1:1). Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2025/26, 5-й тур

Борнмут – Ньюкасл – 0:0

Сандерленд – Астон Вилла – 1:1

Голы: Исидор, 76 – Кэш, 67

Удаления: Мандава, 33 (Сандерленд)

Борнмут провел антифутбольный домашний матч против Ньюкасла. "Вишни" в основное время провели 8 ударов, 5 из которых были заблокированы и только один прошел в створ. Суммарная острота – 0,43 ожидаемых гола. "Сороки" сыграли еще хуже, выдав за это время 4 удара на 0,14 xG. При этом последний выстрел случился уже на 25-й минуте.

В компенсированное время команда Андони Ираолы могла победить благодаря удару со стандарта в исполнении Клюйверта, но Поуп не спал. В итоге, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Борнмут временно поднялся в топ-3, однако прервал 3-матчевую серию побед – Ньюкасл же имеет только одну победу в пяти турах.

В параллельном матче было немного веселее. Сандерленд принимал Астон Виллу, оставшись в меньшинстве на 34-й минуте. Хозяева отдали инициативу, владея мячом 30% времени, однако подопечные прагматичного Эмери все равно умудрились нанести меньше ударов. Открыть счет "вилланам" удалось аж на 67-й минуте – это Мэтти Кэш шикарно вколотил метров с 30-ти, попав в правую девятку.

Счастье гостей длилось недолго. "Коты" отыгрались уже на 76-й в результате сброса Джаки на левый край штрафной. Исидор подхватил его и прошил Мартинеса – 1:1. Так матч и завершился. Сандерленд поднялся аж на седьмую строчку, тогда как Астон Вилла осталась в зоне вылета. Бирмингемцы не выиграли ни одного матча в чемпионате.

