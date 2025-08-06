Сандерленд на своем официальном сайте объявил о годичной аренде Марка Гиу у Челси. В прошлом сезоне он провел за "синих" 16 матчей, в которых забил 6 голов. "Я чувствую себя прекрасно и с нетерпением жду предстоящего сезона. Я считаю себя мощным нападающим, способным изменить ход игры как с мячом, так и без него, и я горжусь тем, что являюсь прирожденным бомбардиром. Этот год – прекрасная возможность для меня помочь команде достичь того, чего она действительно заслуживает, и я с нетерпением жду начала работы", – отметил Гиу.

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Гиу является воспитанником академии Барселоны Ла Масии. Он забил за "блаугранас" победный гол в ворота Атлетика в возрасте 17 лет и 291 дня, а затем дебютировал в Лиге чемпионов в матче с Шахтером (2:1). Гиу перешел в Челси за 6 млн евро, но на этом карьера классического "девятого номера" в Лондоне остановилась.

Напомним, что цвета Сандерленда защищает украинский форвард Назарий Русин. Однако ранее сообщалось, что тренерский штаб команды на него сильно не рассчитывает. Также в Сандерленде есть еще один украинец – атакующий полузащитник Тимур Тутеров.