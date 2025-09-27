Ноттингем Форест в рамках 6-го тура АПЛ 2025/26 встречался с Сандерлендом. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

АПЛ, 6-й тур

Ноттингем Форест – Сандерленд – 0:1

Голы: Альдерете, 38

Исидор уже на восьмой минуте мог выводить Сандерленд вперед в счете. Ноттингем Форест после стартового отрезка завладел инициативой, но найти Криса Вуда "красным" было трудно в первом тайме.

На 38-й минуте команда Александра Зинченко неожиданно пропустила. Сандерленд удачно использовал стандарт: Гранит Джака шикарно навесил и Омар Альдерете переправил мяч в сетку ворот Селса – 1:0 в пользу подопечных Ле Бри.

"Лесники" имели претензии к арбитру, сигнализируя о нарушении правил перед взятием ворот, но VAR не зафиксировал ничего в действиях игроков Сандерленда. Еще перед свистком на перерыв Дан Ндойе мог сравнивать – в конце концов мяч прошел в сантиметрах от штанги.

В начале второго тайма Сандерленд имел возможность удвоить счет, но Зинченко надежно отзащищался и спас команду Постекоглу. На 73-й минуте Игорь Жезус мог сравнивать счет, однако вратарь "котов" Робин Руфс был безупречным. Еще несколько шансов в конце встречи было у Криса Вида, но новозеландскому форварду просто не везло в этот вечер.

В итоге матч закончился минимальной победой Сандерленда на выезде, которая как минимум временно вывела команду Ле Бри на промежуточное третье место АПЛ. Постекоглу же довел свою серию без побед во главе Форест до 5 матчей.

