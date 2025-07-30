Сандерленд обратился к Челси с предложением арендовать форварда Марка Гиу, информирует журналист Sky Sports Кит Дауни. С 2024 года Гиу сыграл за первую команду Челси лишь три неполных матча, тогда как "черные коты" готовы предоставить ему регулярную игровую практику.

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Гиу является воспитанником академии Барселоны Ла Масии. Он забил за "блаугранас" победный гол в ворота Атлетика в возрасте 17 лет и 291 дня, а затем дебютировал в Лиге чемпионов в матче с Шахтером (2:1). Гиу перешел в Челси за 6 млн евро, но на этом карьера классического "девятого номера" в Лондоне остановилась.

Напомним, что цвета Сандерленда защищает украинский форвард Назарий Русин. Однако ранее сообщалось, что тренерский штаб команды на него сильно не рассчитывает. Также в Сандерленде есть еще один украинец – атакующий полузащитник Тимур Тутеров.

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