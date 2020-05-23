Санчо установил сразу два невероятных достижения по результативности – в Боруссии Д появился новый рекордсмен

Вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо продолжает шокировать чемпионат Германии своим талантом.

В матче 27-го тура Бундеслиги Вольфсбург – Боруссия Д (0:2) Джейдон Санчо ассистировал во время второго гола.

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Таким образом, это уже 16-я результативная передача 20-летнего англичанина в нынешнем сезоне чемпионата Германии, что является абсолютным рекордом команды, сообщает официальный сайт "шмелей".

Также Джейдон в текущем розыгрыше Бундеслиги первым набрал 30 очков по системе гол+пас.

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