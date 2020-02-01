Санчо установил рекорд Бундеслиги по забитым мячам в юном возрасте

Вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо вписал свое имя в историю чемпионата Германии.

Джейдон Санчо голом начал разгром Унион Берлина (5:0) в рамках 20-го тура Бундеслиги.

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Это уже 25-й гол молодого вингера в турнире. Таким образом 19-летний Джейдон стал первым игроком чемпионата Германии в возрасте до 20-лет, который достиг такой результативности, сообщает Goal.

В текущем сезоне Бундеслиги Санчо провел 18 матчей, в которых отметился 12-ю голами и совершил столько же ассистов.

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