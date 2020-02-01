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Санчо установил рекорд Бундеслиги по забитым мячам в юном возрасте

18:36 71 Читати українською
Санчо установил рекорд Бундеслиги по забитым мячам в юном возрасте
Джейдон Санчо / Фото ФК Боруссия Д

Вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо вписал свое имя в историю чемпионата Германии.

13’ Джейдон Санчо
18’ Эрлинг Холанд
68’ Марко Ройс
70’ Аксель Витсель
76’ Эрлинг Холанд
 
13’ Джейдон Санчо
18’ Эрлинг Холанд
68’ Марко Ройс
70’ Аксель Витсель
76’ Эрлинг Холанд

Джейдон Санчо голом начал разгром Унион Берлина (5:0) в рамках 20-го тура Бундеслиги.

Боруссия Д установила солидную сумму отступных за Холанда с интересным пунктом в контракте

Это уже 25-й гол молодого вингера в турнире. Таким образом 19-летний Джейдон стал первым игроком чемпионата Германии в возрасте до 20-лет, который достиг такой результативности, сообщает Goal.

В текущем сезоне Бундеслиги Санчо провел 18 матчей, в которых отметился 12-ю голами и совершил столько же ассистов.

Холанд оформил дубль и установил рекорд, Бавария возглавила турнирную таблицу: 20 тур Бундеслиги, суббота

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Джейдон Санчо Джейдон Санчо Боруссия Дортмунд - Унион Берлин Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Рекорды
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