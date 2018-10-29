Санчо стал вторым самым молодым иностранным автором дубля в Бундеслиге

Форвард дортмундской Боруссии Джайдон Санчо отметился дублем в матче с Гертой (2:2) и стал вторым самым молодым иностранным игроком, кому это удалось.

В матче 9 тура Бундеслиги Боруссия Д дома потеряла очки с берлинской Гертой (2:2). В составе хозяев дублем отличился англичанин Джайдон Санчо.

Боруссия Д – Герта – 2:2 – видео голов и обзор матча

Таким образом, форвард стал вторым самым молодым иностранным игроком, которому удавалось оформить дубль в матче Бундеслиги. На момент достижения Санчо было 18 лет и 216 дней. Первая строчка у нынешнего футболиста Тоттенхэма Сон Хын Мина (18 лет и 135 дней).

Боруссия после 9 туров имеет 21 очко и лидирует в турнирной таблице Бундеслиги.