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Санчо стал вторым самым молодым иностранным автором дубля в Бундеслиге

28 октября 12:59 36 Читати українською
Санчо стал вторым самым молодым иностранным автором дубля в Бундеслиге
Джайдон Санчо / ФК Боруссия Д

Форвард дортмундской Боруссии Джайдон Санчо отметился дублем в матче с Гертой (2:2) и стал вторым самым молодым иностранным игроком, кому это удалось.

В матче 9 тура Бундеслиги Боруссия Д дома потеряла очки с берлинской Гертой (2:2). В составе хозяев дублем отличился англичанин Джайдон Санчо.

Боруссия Д – Герта – 2:2 – видео голов и обзор матча

Таким образом, форвард стал вторым самым молодым иностранным игроком, которому удавалось оформить дубль в матче Бундеслиги. На момент достижения Санчо было 18 лет и 216 дней. Первая строчка у нынешнего футболиста Тоттенхэма Сон Хын Мина (18 лет и 135 дней).

Боруссия после 9 туров имеет 21 очко и лидирует в турнирной таблице Бундеслиги.

Теги
Германия Хын-Мин Сон Хын-Мин Сон Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Джайдон Санчо Джайдон Санчо
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