Санчо согласился на трансфер в Манчестер Юнайтед – известны детали личного контракта

Похоже, летом на фанатов Манчестер Юнайтед ожидает потрясающая новость.

Вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо дал предварительное согласие на переход в Манчестер Юнайтед, сообщает Mirror.

Санчо может покинуть Боруссию Д летом – Манчестер Юнайтед готовит бешенное предложение

В лагере манкунианцев обещают для 19-летнего англичанина зарплату в размере 240 тысяч евро в неделю, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков МЮ. Сама сумма трансфера составит около 150 млн евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Санчо провел 19 матчей, в которых отметился 12-ю голами и 13-ю ассистами.

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