Санчо размышляет об уходе из Боруссии Д – на вундеркинда претендует ряд европейских грандов

Вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может сменить место работы в ближайшее время.

Джейдон Санчо недоволен своим положением дел в лагере "шмелей" и хочет покинуть клуб, сообщает Daily Mail.

Реал приготовил за Санчо больше 100 млн евро

19-летний талант обиделся на клуб из-за штрафа в 100 тысяч евро за позднее возвращение из сборной Англии. Также Джейдон имеет претензии к главному тренеру Люсьену Фавру, который заменил вингера на 36-й минуте матча против Баварии (0:4).

Потенциальными покупателями Санчо СМИ называют Реал, Ливерпуль, МЮ, ПСЖ и Барселону.

В текущем сезоне Бундеслиги игрок провел 8 матчей, в которых отметился тремя голами и 5-ю ассистами.

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