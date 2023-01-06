Санчо с октября не играет за Манчестер Юнайтед. Эрик Тен Хаг отстранил футболиста из-за плохой физической формы и ментальных проблем. Главный тренер предоставил свежую информацию о состоянии английского вингера.

Тен Хаг отстранил еще одну звезду Манчестер Юнайтед от тренировок с командой

"Я хотел бы видеть Джейдона в команде как можно раньше. Делаю все от себя зависящее, но не буду форсировать его возвращение. Нужно проявить терпение, хоть это и трудно, поскольку нам в атаке не хватает такого футболиста.

Санчо на верном пути. Пока что он еще не набрал необходимых кондиций. Речь идет о физической форме, но все связано с психологическим состоянием.

Джейдон индивидуально работал в Нидерландах, а теперь в Англии. Он уже на тренировочной базе в Кэррингтоне, он прогрессирует. Следующим шагом станет возвращение к командным тренировкам", – сказал Эрик Тен Хаг.

Санчо летом 2021-го перешел из Дортмунда в МЮ за 85 миллионов евро, но не сумел перенести свою поразительную результативность из Бундеслиги в АПЛ.

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