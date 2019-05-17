Санчо отказал Манчестер Юнайтед, потому что хочет играть в Лиге чемпионов

Вингер Боруссии Дортмунд Джейдон Санчо не хочет пропускать европейский турнир.

Игрок сборной Англии не планирует переходить в Манчестер Юнайтед, сообщает The Independent.

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Санчо сомневается в том, что манкунианцы являются хорошим вариантом после того, как клуб занял в АПЛ шестое место и не пробился в Лигу чемпионов. Джейдон может провести еще один сезон в составе "шмелей" или перейти к другому европейскому гранду.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов выложить за талантливого футболиста 100 миллионов евро.

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