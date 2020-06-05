Санчо иронично отреагировал на штраф Бундеслиги за свою прическу, а потом удалил твит

Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо отреагировал на решение Бундеслиги оштрафовать его за нарушение правил карантина.

Накануне Санчо и защитник "шмелей" Мануэль Аканджи были наказаны штрафом за стрижку у известного парикмахера из Дюссельдорфа Винни Нана Каркари в домашних условиях без соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

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Похоже, звезда "шмелей" не слишком серьезно воспринял это событие, оставив в своем Твиттере лаконичный комментарий: "Посмешище DFL!". Вскоре футболист удалил твит.

Интересно, что спортивный директор Боруссии Майкл Цорк ответственно отнесся к решению Немецкой футбольной лиги (DFL) и отметил, что с игроками и парикмахером были проведены разъяснительные беседы.

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