Санчо и еще один игрок Боруссии Д получили штраф за свои стрижки

Два футболиста дортмундской Боруссии оштрафованы Немецкой футбольной лигой (DFL) за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Джейдон Санчо и защитник "шмелей" Мануэль Аканджи наказаны штрафом за стрижку у известного парикмахера из Дюссельдорфа Винни Нана Каркари в домашних условиях без соблюдения необходимых норм, сообщает Kicker.

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На фото, которые появились в социальных сетях, футболисты после процедуры стрижки позировали без масок. По неофициальной информации, стриглись у Каркари еще 4 игрока Боруссии – Аксель Витсель, Торган Азар, Рафаэль Геррейро и Дан-Аксель Загаду, однако подтвердить это не удалось. Они избежали наказания.

Спортивный директор Боруссии Майкл Цорк раскритиковал поведение Санчо и Аканджи и отметил, что с игроками и парикмахером были проведены разъяснительные беседы. Суммы штрафов не разглашаются.

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