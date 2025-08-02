Санчо намерен вернуться в дортмундскую Боруссию, информирует Bild. Для 25-летнего англичанина было бы "делом сердца" снова одеть футболку немецкой команды, поскольку он никогда не чувствовал себя так комфортно ни в одном другом клубе.

Боруссия Д может в третий раз вернуть списанную звезду Манчестер Юнайтед

Джейдон готов пойти на снижение зарплаты, чтобы перейти в команду Бундеслиги, о чем сообщил руководству Дортмунда. На Олд Траффорд Санчо зарабатывает около 16 миллионов евро за сезон. В Боруссии он готов играть за половину этой суммы.

Санчо лучше всего раскрывал себя именно в Боруссии – в первом цикле он провел 125 матчей, в которых непосредственно приобщился к 109 голам. Во время кратковременного возвращения в 2024 году помог команде дойти до финала Лиги чемпионов.

Напомним, в составе Боруссии Д Санчо в общей сложности провел 158 матчей, в которых отметился 53 голами и 67 ассистами. Transfermarkt оценивает Санчо в 28 миллионов евро. Контракт игрока с Манчестер Юнайтед действует до 2026 года.

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