Джейдон Санчо не захотел переезжать в Рим, информирует Джанлука Ди Марцио. Это произошло на встрече агента игрока Эмека Обаси со спортивным директором "джаллоросси" Фредериком Массарой во вторник, 26 августа. Вероятно, причиной отказа стало нежелание Джейдона идти на уступки в вопросах зарплаты: Рома не могла себе позволить платить ему зарплату, которую он получает на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед поставил Санчо жесткий ультиматум из-за трансфера в Рому

Сообщается, что в качестве альтернативной кандидатуры Санчо римляне рассматривают 19-летнего Тайрика Джорджа из Челси, чьи интересы также представляет Обаси. Игрок согласен присоединиться к Роме – но не на правах аренды.

Масару такой вариант устроил, и он остался в Лондоне, чтобы договориться с Челси.

Манчестер Юнайтед не смог победить Фулхэм – лондонцы спасли ничью, Бруну Фернандеш опозорился при пенальти