Санчес уже завтра может пройти медосмотр в Интере, – СМИ

Чилийский форвард Манчестер Юнайтед близок к возвращению в чемпионат Италии.

"Красные дьяволы" и Интер приблизились к компромиссу по аренде Алексиса Санчеса, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио.

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Если переговоры закончатся успешно, то Санчес может прибыть в Милан на медосмотр уже во вторник, 20 августа. У Интера будет право выкупа чилийца после сезона 2019/20. Также источник подтвердил, что Манчестер Юнайтед придется платить часть зарплаты форварда, если сделка состоится.

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Напомним, Санчес ранее уже выступал в чемпионате Италии – с 2006 по 2011 год он защищал цвета Удинезе.

