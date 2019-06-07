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Алексис Санчес получил предложение от Атлетико

12:36 88 Читати українською
Алексис Санчес получил предложение от Атлетико
Алексис Санчес / Reuters

Нападающий английского Манчестер Юнайтед Алексис Санчес в летнее трансферное окно может перейти в мадридский Атлетико.

"Матрасники" предложили чилийцу 3-летний контракт. Об этом журналист Николо Скира написал в своем твиттере.

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Санчес потерял место в основе Манчестер Юнайтед в сезоне 2018/19 и может покинуть Олд Траффорд летом. Боссы манкунианского клуба не против ухода 30-летнего нападающего, поскольку тот является одним из самых высокооплачиваемых игроков Юнайтед.

Ранее агент Санчеса встретился с представителями Ювентуса и Интера, однако они хотят, чтобы Алексис уменьшил собственные финансовые аппетиты. Форвард якобы хочет зарабатывать 12 млн евро за сезон. О предлагаемых Атлетико финансовых условиях пока ничего неизвестно.

В минувшем сезоне чилиец провел 20 матчей в Премьер-лиге, в которых забил лишь 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

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