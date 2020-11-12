Национальная команда Чили рискует потерять главную звезду перед матчами отбора на ЧМ-2022.

Алексис Санчес получил травму на тренировке сборной Чили и досрочно покинул занятие, сообщает Cds.

"После первой же тренировки я спросил, могу ли разорвать контракт": Санчес вспомнил ужасы в Манчестер Юнайтед

Врачи диагностировали у форварда Интера повреждения мышцы. Наставник чилийской сборной заявил, что 31-летний игрок может пропустить ближайшие поединки квалификации на ЧМ-2022. В ноябре сборная Чили сыграет против Перу и Венесуэлы.

В нынешнем сезоне Серии А Санчес провел 5 матчей, в которых отметился ассистом. Напомним, Интер является соперником Шахтера в группе Лиги чемпионов.

Шахтар і 0:6: нокаут у Лізі чемпіонів має свої причини