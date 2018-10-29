Санчес недоволен своим положением в МЮ и стремится перейти в ПСЖ

Нападающий Манчестер Юнайтед хочет покинуть "красных дьяволов".

По информации Daily Mail, чилийца не устраивает количество минут на поле в футболке Манчестер Юнайтед. Санчес хочет покинуть клуб в поисках нового вызова и перейти в ПСЖ. О своем желании Алексис сообщил тренеру "красных дьяволов". Кроме этого футболист считает, что Моуринью несправедливо к нему относится.

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Санчес надеется, что во время зимнего трансферного окна он получит предложение от ПСЖ, ведь только парижане смогут справиться с высокой зарплатой чилийца, который получает 500 тысяч фунтов в неделю.

Отметим, недавно Жозе Моуринью публично раскритиковал Санчеса на тренировке Манчестер Юнайтед. Португальский тренер обвинил его в том, что чилийский форвард недостаточно настойчиво работает.

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