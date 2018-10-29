toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Санчес недоволен своим положением в МЮ и стремится перейти в ПСЖ

26 октября 13:10 118 Читати українською
Санчес недоволен своим положением в МЮ и стремится перейти в ПСЖ
Алексис Санчес

Нападающий Манчестер Юнайтед хочет покинуть "красных дьяволов".

По информации Daily Mail, чилийца не устраивает количество минут на поле в футболке Манчестер Юнайтед. Санчес хочет покинуть клуб в поисках нового вызова и перейти в ПСЖ. О своем желании Алексис сообщил тренеру "красных дьяволов". Кроме этого футболист считает, что Моуринью несправедливо к нему относится.

Погба хочет вернуться в Ювентус летом 2019 года, – СМИ

Санчес надеется, что во время зимнего трансферного окна он получит предложение от ПСЖ, ведь только парижане смогут справиться с высокой зарплатой чилийца, который получает 500 тысяч фунтов в неделю.

Отметим, недавно Жозе Моуринью публично раскритиковал Санчеса на тренировке Манчестер Юнайтед. Португальский тренер обвинил его в том, что чилийский форвард недостаточно настойчиво работает.

"Отсутствует стратегия и последовательность действий", – Гари Невилл раскритиковал селекцию Манчестер Юнайтед

Теги
Англия Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансферы Трансферы Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
3
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук