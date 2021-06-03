Нервионцы готовы приютить 32-летнего чилийца, утверждает Sport.es.

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Менеджмент Интера выставил Санчеса на трансфер на фоне скромных достижений в Серии А. Ветеран не смог навязать конкуренцию за место в основе и не всегда убедительно выглядел после выходов на замену. Кроме того, зарплата Санчеса (7 млн ​​евро в год) не соответствует статусу резервиста, а боссы "нерадзурри" стремятся сэкономить.

В сезоне 2020/21 Алексис Санчес провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 8 результативных передач. Форвард имеет опыт выступлений в Примере, где провел три года в составе Барселоны и завоевал с "блаугранас" 6 трофеев.

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