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Санчес может остаться в Серии А после аренды в Интере

16:52 45 Читати українською
Санчес может остаться в Серии А после аренды в Интере
Алексис Санчес / EPA

Нападающий миланского Интера Алексис Санчес, права на которого принадлежат английскому Манчестер Юнайтед, получил новый вариант продолжения карьеры в чемпионате Италии.

Услугами опытного чилийца заинтересовалась Рома, сообщает Sky Sport Italia.

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"Волки" попытаются реанимировать карьеру Санчеса после Интера. Римляне, правда, пока тоже заинтересованы лишь в аренде форварда. Детали потенциальной сделки пока неизвестны. Действующий контракт 31-летнего исполнителю с МЮ рассчитан до лета 2022-го.

В нынешнем сезоне Алексис Санчес провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

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