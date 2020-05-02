Санчес может остаться в Серии А после аренды в Интере

Нападающий миланского Интера Алексис Санчес, права на которого принадлежат английскому Манчестер Юнайтед, получил новый вариант продолжения карьеры в чемпионате Италии.

Услугами опытного чилийца заинтересовалась Рома, сообщает Sky Sport Italia.

Фонсека стремится сохранить лидера Ромы – он может вернуться к АПЛ

"Волки" попытаются реанимировать карьеру Санчеса после Интера. Римляне, правда, пока тоже заинтересованы лишь в аренде форварда. Детали потенциальной сделки пока неизвестны. Действующий контракт 31-летнего исполнителю с МЮ рассчитан до лета 2022-го.

В нынешнем сезоне Алексис Санчес провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

Роналдінью з Почеттіно, Туре та володарі ЗМ, Артета як магніт для легенд і ще 10 зіркових тандемів, про яких ви не знали