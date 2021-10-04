Алексис Санчес имеет возможность выбирать между тремя топ-чемпионатами
Нападающий Интера Алексис Санчес пользуется спросом на трансферном рынке.
В услугах форварда заинтересованы сразу 4 клуба, среди которых – Марсель, Вест Хэм, Севилья и Бетис, сообщает Calciomercato.
Интер бесплатно готов отдать Санчеса
Руководство Интера уже давно стремится попрощаться с чилийцем, действующий контракт которого рассчитан до лета 2023-го. Однако по слухам, в лагере "нерадзурри" готовы даже бесплатно отпустить Алексиса. На пути трансфера может стать зарплата нападающего, которая составляет около 7 млн евро в год.
В нынешнем сезоне Серии А Санчес принял участие лишь в трех матчах, но результативными действиями пока не отмечался.
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