В услугах форварда заинтересованы сразу 4 клуба, среди которых – Марсель, Вест Хэм, Севилья и Бетис, сообщает Calciomercato.

Интер бесплатно готов отдать Санчеса

Руководство Интера уже давно стремится попрощаться с чилийцем, действующий контракт которого рассчитан до лета 2023-го. Однако по слухам, в лагере "нерадзурри" готовы даже бесплатно отпустить Алексиса. На пути трансфера может стать зарплата нападающего, которая составляет около 7 млн евро в год.

В нынешнем сезоне Серии А Санчес принял участие лишь в трех матчах, но результативными действиями пока не отмечался.

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