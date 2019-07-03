Санчес Флорес покинул Шанхай Шэньхуа

Сергій Тищенко — 18:00 1993
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Аталанта завершила свою трансферную кампанию – Малиновский может остаться в ГенкеИталия — 17:15 193
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