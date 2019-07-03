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Санчес Флорес покинул Шанхай Шэньхуа

18:27 29 Читати українською
Санчес Флорес покинул Шанхай Шэньхуа
Кике Санчес Флорес / EFE

Китайский Шанхай Шэньхуа объявил об увольнении Кике Санчеса Флореса с поста главного тренера.

54-летний специалист покинул "белых дьяволов", сообщает официальный сайт Шанхай Шэньхуа.

Бенитес стал главным тренером Далянь Ифан

Санчес Флорес работал с китайским клубом с декабря 2018 года. Однако, сезон-2019 шанхайцы проводят не слишком удачно. После 15-ти туров команда занимает 14-е место и лишь на очко опережает зону вылета и на два – Тяньцзинь Суньцзян, замыкающий турнирную таблицу.

Кике Санчес Флорес раньше работал с Хетафе, Валенсией, Бенфикой, мадридским Атлетико, Аль-Ахли, Аль-Айном, Уотфордом и Эспаньолом.

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Теги
Мир Кике Санчес Флорес Кіке Санчес Флорес Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа Китай
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