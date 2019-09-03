Санчес будет играть за Интер под номером, который фанаты считают нефартовым

Чилийский нападающий определился со своим номером в составе итальянского гранда.

Алексис Санчес будет играть в Интере под седьмым номером, сообщает официальный твиттер итальянского клуба.

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Несмотря на звездный статус, "семерка" имеет не слишком положительную репутацию среди фанатов "нерадзурри". После ухода Луиша Фигу ни один владелец этой футболки не смог продемонстрировать своих лучших качеств в Интере, хотя список не обошелся без статусных исполнителей: Коутиньо, Куарежма, Канселу, Кондогбия и т.д. К слову, подобные опасения насчет Алексиса были у фанатов Манчестер Юнайтед, которые также недовольны своими седьмыми номерами последних лет. Санчес продолжил неприятную традицию "красных дьяволов", а теперь сделает новую попытку развеять предрассудки.

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Напомним, 30-летний чилиец перешел в Интер на правах аренды до конца текущего сезона.