Милан рискует не принять матчи чемпионата Европы 2032 года, который Италия проведет совместно с Турцией. После того, как стадион Сан-Сиро не получил финал Лиги чемпионов 2027 года, УЕФА снова отклонил его заявку. Единственным решением было бы строительство нового стадиона, информирует Sky Sport.

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Стадион Сан-Сиро не соответствует необходимым требованиям для проведения Евро-2032, несмотря на то, что Милан является идеальным городом с точки зрения требований УЕФА относительно транспорта, размещения и тому подобное. Это выяснилось на встрече, состоявшейся в Палаццо Марино, резиденции муниципалитета Милана, в присутствии представителей Интера, Милана, Федерации футбола Италии (FIGC) и УЕФА, а также самого мэра Джузеппе Салы.

Это была одна из одиннадцати встреч, запланированных для оценки ситуации на стадионах с целью принятия окончательного решения относительно пяти стадионов, которые будут принимать турнир летом 2032 года. Федерация футбола Италии (FIGC) должна сообщить о своем решении УЕФА до октября, а строительные работы должны начаться не позднее марта 2027 года.

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