Сан-Паулу отказывается платить Динамо за Че Че несмотря на решение ФИФА

У руководства "бело-синих" возник финансовый конфликт с очередным бразильским клубом.

Бразильский Сан-Паулу рискует получить серьезные неприятности из-за невыплаты задолженности Динамо, сообщает издание Gazeta Esportiva.

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"Трехцветные" потерпели поражение в споре с ФИФА и киевским Динамо по трансферу экс-полузащитника киевлян Че Че. В частности, руководство Сан-Паулу не осуществила последний транш за переход футболиста и киевляне обратились в ФИФА, чтобы решить эту проблему. Международная федерация футбола обязала клуб выплатить "бело-синим" 500 тысяч евро, однако бразильцы не согласны с таким решением и готовы идти в CAS.

Проблема заключается в том, что вышеупомянутая сумма появилась после просрочки Сан-Паулу еще одного платежа по трансферу. Как следствие, у Динамо появилась возможность требовать выплатить не только проценты, но еще и штраф. В Сан-Паулу не согласны с решением ФИФА, поэтому намерены идти в CAS, однако рискуют в случае поражения нарваться на еще большую сумму компенсации.

К слову, "трехцветные" имеют серьезные финансовые проблемы – прошлый год клуб завершил с дефицитом бюджета в 38,6 млн евро.

Напомним, Че Че перешел в Сан-Паулу в марте прошлого года за 5 млн евро, подписав контракт на 4 года.

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