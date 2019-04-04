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Сан-Паулу объявил об аренде Буэно

09:35 70 Читати українською
Сан-Паулу объявил об аренде Буэно
Витор Буэно / ФК Динамо Киев

Полузащитник Сантоса, который выступал в этом сезоне на правах аренды за Динамо, продолжит карьеру в Сан-Паулу.

24-летний бразилец будет выступать за новый клуб на правах аренды до конца 2020 года, сообщает официальный сайт Сан-Паулу.

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В этом сезоне Буэно отыграл за Динамо во всех турнирах 3 матча, не отметившись результативными действиями.

Напомним, в киевский клуб хавбек попал как часть оплаты за аренду Гонсалеса. Как этот трансфер повлияет на договоренности между клубами, пока не сообщается.

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Теги
Мир Динамо Киев Динамо Киев Сан-Паулу Сан-Паулу Витор Буэно Витор Буэно
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