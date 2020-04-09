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"Самым сильным был Шевченко": легенда Интера назвал трех форвардов, играть против которых было сложнее всего

9 апреля 23:07 73 Читати українською
"Самым сильным был Шевченко": легенда Интера назвал трех форвардов, играть против которых было сложнее всего
Кордоба против Шевченко / Getty images

Бывший защитник Интера Иван Кордоба рассказал, против кого из форвардов ему было труднее всего играть.

"Было очень трудно играть против Ибрагимовича. У него была сумасшедшая техника. Вы должны были быть осторожными. Если дать ему пространство, все было кончено.

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Самым сильным в то время был Шевченко. Если же брать вообще, то лучший – Роналдо. Он феномен, но я играл против него только на уровне сборных", – сказал Кордоба в эфире Sky Sport 24.

Напомним, колумбиец отыграл за Интер 12 лет. За это время Кордоба вместе с "нерадзурри" 5 раз выиграл Серию А, 4 раза – Кубок Италии, а также стал победителем Лиги чемпионов сезона 2009/10.

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Италия Іван Кордоба Іван Кордоба Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Интер Интер Роналдо Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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