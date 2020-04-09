"Самым сильным был Шевченко": легенда Интера назвал трех форвардов, играть против которых было сложнее всего

Бывший защитник Интера Иван Кордоба рассказал, против кого из форвардов ему было труднее всего играть.

"Было очень трудно играть против Ибрагимовича. У него была сумасшедшая техника. Вы должны были быть осторожными. Если дать ему пространство, все было кончено.

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Самым сильным в то время был Шевченко. Если же брать вообще, то лучший – Роналдо. Он феномен, но я играл против него только на уровне сборных", – сказал Кордоба в эфире Sky Sport 24.

Напомним, колумбиец отыграл за Интер 12 лет. За это время Кордоба вместе с "нерадзурри" 5 раз выиграл Серию А, 4 раза – Кубок Италии, а также стал победителем Лиги чемпионов сезона 2009/10.

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