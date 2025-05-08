"Мне очень повезло, что прямо за моим порогом так много замечательных клубов, и теперь я могу играть за один из лучших клубов Германии и Европы. Я испытываю огромное уважение к ребятам, которые приезжают сюда, в Леверкузен, из Южной Америки или Африки, например. Они оставляют свои семьи и привычную среду ради карьеры.

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Конечно, и я хочу в какой-то момент выйти из своей зоны комфорта и попробовать что-то новое. Я достаточно хорошо знаю футбольные раздевалки и убежден, что быстро найду себе место где угодно", – заявил Вирц в интервью Sports Illustrated.

Добавим, что звезда Байера уже давно фигурирует в списках топ-клубов (Бавария, Манчестер Сити, Реал и тому подобное). Вирц проводит очередной мощный сезон – 16 голов и 13 ассистов в 43 матчах. Его контракт с Байером завершается летом 2027-го, поэтому "фармацевтам" невыгодно далеко откладывать продажу хавбека. Возможно, Фло наконец пойдет на повышение в ближайшее межсезонье. Transfermarkt оценивает 22-летнего немца в 140 млн евро.

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