Портал Calcio e Finanza раскрыл зарплаты игроков Ювентуса. Согласно источнику, больше всех в стане туринского гранда зарабатывает полузащитник Поль Погба – 8 млн евро. Что интересно, из-за постоянных травм в прошлом сезоне француз провёл на поле 162 минуты во всех турнирах.

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Вслед за Погба самые высокие зарплаты у Душана Влаховича и Адриена Рабьо – по 7 млн евро. Вратарь Войцех Щенсны зарабатывает 6,5 млн евро, левый защитник Алекс Сандро – 6 млн евро, а оклады Глейсона Бремера и Федерико Кьезы равны 5 млн евро.

4 млн евро в год туринский клуб платит Данило, тогда как Даниэле Ругани и Аркадиуш Милик зарабатывают по 3,5 млн евро в год. Ещё меньше получают Мануэль Локателли (3 млн евро), Филип Костич (2,5 млн евро) и Мойзе Кин (2,5 млн евро).



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