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Самый возрастной игрок в истории чемпионатов мира завершил карьеру

19:13 137 Читати українською
Самый возрастной игрок в истории чемпионатов мира завершил карьеру
Эссам Эль-Хадари / Фото ФИФА

Голкипер сборной Египта Эссам Эль-Хадари объявил о завершении карьеры.

Легендарный вратарь национальной команды Египта решил наконец завязать с футболом, сообщает издание Goal.

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Такое решение голкипер принял в невероятные для футболиста 45 лет.

Стоит отметить, Эль-Хадари участвовал в ЧМ-2018, таким образом став самым возрастным игроком в истории турнира.

За сборную Египта Эссам провел 159 матчей, в которых пропустил 142 мяча. Последним клубом вратаря был аравийский Аль-Таавун.

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Теги
Египет Египет Рекорды ЧМ 2018 Эссам Эль-Хадари Эссам Эль-Хадари
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