Миура в 55 лет не собирается завершать карьеру. Более того – он готов вернуться в Европу. Кадзуйоси подпишет контракт с португальским клубом второго дивизиона Оливейренсе, сообщает AS со ссылкой на японские СМИ.

Самый возрастной футболист мира дебютировал за новую команду в 55 лет – это его 37-й сезон

Трансфер выглядит удивительным, ведь Миура пойдет на повышение – сейчас он выступает в 4-м дивизионе Японии. Однако такое подписание станет маркетинговым ходом. У Оливейренсе японские владельцы, также управляющие клубом Йокогама (ему и принадлежит Миура).

"Король Кадзу" уже выступал в Европе, защищая цвета загребского Динамо и Дженоа в 90-х. Футбольный долгожитель также поиграл за Сантос и Коритибу в Бразилии, а сейчас выступает в аренде за Судзуку Пойнт Геттерс.

Кадзуеси Миура – самый старый футболист мира. Как стать первой звездой чемпионата Японии и не потерять мотивацию в 53