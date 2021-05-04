"Думаю, что с его приходом мы наладим и задачи, которые ставит перед ним руководство, и атмосферу, которой мы раньше славились.

"Ни один тренер не исправит наше положение": Гельзин озвучил свой сценарий спасения Олимпика

Спонтанно Юрий Калитвинцев позвонил утром. Не каждый тренер имеет силу воли, чтобы набрать и сказать, что должен уйти. Большое спасибо, мы благодарны ему. Я сразу вспомнил о Романе. У нас большая прожитая жизнь вместе. Он еще выводил нашу команду с капитанской повязкой, потом был тренером. Выводил команду из Первой лиги в УПЛ. Это самый успешный тренер за всю историю клуба.

Задание перед Санжаром? Остаться в Премьер-лиге, наладить атмосферу в клубе. На следующий год будем ставить задачи, чтобы мы могли цепляться за еврокубковую зону. Мы уже понюхали, что такое еврокубки. Хочется вернуться", – сказал Гельзин в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, Санжар подписал с Олимпиком контракт на 2 года. После 24-х туров дончане идут в турнирной таблице УПЛ предпоследними, имея в своем активе 21 очко.

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