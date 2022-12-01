Мотиватор, тренер-тактик, психотерапевт или просто капризная суперзвезда? Поведение Криштиану Роналду продолжает вызывать массу вопросов, на этот раз уже в сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре. Обозреватель и редактор "Футбол 24" Тарас Котив и Юрий Гаврищак оценили шансы пиренейцев в 1/8 финала турнира, а также обсудили капризные выходки их лидера.

Португалия пробилась в 1/8 финала ЧМ-2022: Бруну – герой, Роналду сделал гол в ворота Уругвая без касания к мячу