Самый тяжелый футболист ЧМ-2018 завершил карьеру в сборной

Самый тяжелый игрок чемпионата мира-2018, панамский защитник Роман Торрес решил завершить карьеру в национальной команде.

32-летний защитник, который весит 99 кг, решил прекратить выступления за сборную Панамы, сообщает The Sun.

Кроме Торреса, еще пять игроков панамской национальной команды больше не будут играть за сборную: голкипер Хайме Пенедо, защитник Фелипе Балой, хавбек Габриэль Гомес, а также форварды Блас Перес и Луис Техада.

Отметим, что самый тяжелый футболист ЧМ-2018 Торрес провел на Мундиале все 3 матча группового этапа. Сборная Панамы проиграли все поединки на чемпионате мира-2018 с общим счетом 2:11.

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