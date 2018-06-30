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Самый тяжелый футболист ЧМ-2018 завершил карьеру в сборной

16:02 124 Читати українською
Самый тяжелый футболист ЧМ-2018 завершил карьеру в сборной
Роман Торрес / Reuters

Самый тяжелый игрок чемпионата мира-2018, панамский защитник Роман Торрес решил завершить карьеру в национальной команде.

32-летний защитник, который весит 99 кг, решил прекратить выступления за сборную Панамы, сообщает The Sun.

Кроме Торреса, еще пять игроков панамской национальной команды больше не будут играть за сборную: голкипер Хайме Пенедо, защитник Фелипе Балой, хавбек Габриэль Гомес, а также форварды Блас Перес и Луис Техада.

Отметим, что самый тяжелый футболист ЧМ-2018 Торрес провел на Мундиале все 3 матча группового этапа. Сборная Панамы проиграли все поединки на чемпионате мира-2018 с общим счетом 2:11.

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ЧМ 20183 тур

Панама - Тунис: Четверг 28 июня 2018

Панама
Матч окончен
1 : 2
Тунис
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