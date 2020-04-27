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Самый старший тренер АПЛ опасается санкций правительства из-за коронавируса, – СМИ

11:50 40 Читати українською
Самый старший тренер АПЛ опасается санкций правительства из-за коронавируса, – СМИ
Рой Ходжсон / Reuters

Наставник лондонского Кристал Пэлас Рой Ходжсон напуган перспективой пропустить концовку сезона в английской Премьер-лиге из-за решения Кабинета министров Соединенного Королевства.

72-летний главный тренер "орлов" обеспокоен профилактическими мерами правительства по отношению к пожилым людям, сообщает The Sun.

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Ходжсон поделился своими опасениями в общение с друзьями. Специалист боится, что не сможет посещать матчи своих подопечных и даже проводить тренировки Пэлас. Британские власти ввели сверхсуровые карантинные ограничения для возрастной категории 70+ в рамках борьбы с коронавирусом.

На вынужденную паузу в АПЛ Кристал Пэлас ушел на 11-й строчке. В активе команды Роя Ходжсона 39 очков после 29-ти туров.

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Англия Кристал Пэлас Кристал Пэлас Рой Ходжсон Рой Ходжсон коронавирус
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