Самый поздний гол в дерби в видеообзоре матча Фулхэм – Челси – 1:2
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Челси обыграл Фулхэм в матче 33-го тура АПЛ (2:1). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
83’ Тайрик Джордж
90’ Педру Нету
83’ Тайрик Джордж
90’ Педру Нету
Челси долгое время уступал в счёте после того, как Алекс Ивоби забил на 20-й минуте. Команда Энцо Марески сумела перевернуть ход встречи только после замен в перерыве и после оного. Как признался сам тренер "синих", разницу сделал Мало Густо.
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Челси вырвал победу благодаря двум поздним голам – Тайрик Джордж забил на 83-й минуте, а Педру Нету - в компенсированное время. Как информирует Opta, гол португальца на 92:31 стал самым поздним голом Челси в лондонском дерби в рамках АПЛ за всю историю АПЛ (в которой Фулхэм играет с сезона 2006/07).
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