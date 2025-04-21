Челси долгое время уступал в счёте после того, как Алекс Ивоби забил на 20-й минуте. Команда Энцо Марески сумела перевернуть ход встречи только после замен в перерыве и после оного. Как признался сам тренер "синих", разницу сделал Мало Густо.

"Он делает это фантастически": Мареска раскрыл тактический секрет камбэка Челси

Челси вырвал победу благодаря двум поздним голам – Тайрик Джордж забил на 83-й минуте, а Педру Нету - в компенсированное время. Как информирует Opta, гол португальца на 92:31 стал самым поздним голом Челси в лондонском дерби в рамках АПЛ за всю историю АПЛ (в которой Фулхэм играет с сезона 2006/07).