Самый перспективный талант Карпат Сикан покинул клуб и присоединился к Шахтеру

17-летний нападающий Даниил Сикан решил покинуть львовский клуб.

Воспитанник львовских Карпат Даниил Сикан принял решение покинуть клуб. Об этом решении талантливого футболиста в интервью официальному сайту Карпат рассказал вице-президент Олег Смалийчук.

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"В течение прошлого года мы вели переговоры о продлении контракта. Однако я почувствовал, что все его мечты направлены на то, чтобы как можно скорее покинуть Карпаты. Даниил отказался продлевать контракт. Поэтому мы готовы к предложениям от других клубов. А Данилу я желаю успехов в его дальнейшей карьере", – сказал Смалийчук.

По информации сайта болельщиков Карпат, Сикан на данный момент находится на сборах в Турции с Шахтером.

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