"Какой матч запомнился больше всего? Наверное, с принципиальным соперником – с Шахтером. А так, все матчи были тяжелыми. Мы шли к этой победе от игры к игре, поэтому каждый поединок был по-своему интересным.

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Как настраивались на матчи после чемпионства? Думаю, это заслуга Мистера. Он – максималист по жизни, требует этого и от своих подопечных. Он настраивал на каждый матч и говорил, что нужно не терять набранных кондиций и опыта, поддерживать свой класс и стиль.

Как принимаем молодых ребят? Если они вместе с нами, значит, заслуживают этого. Конечно, свежая кровь – это всегда хорошо. Ванат – конкурентоспособный футболист, он устанавливает рекорды, стал лучшим бомбардиром U-21. Поэтому хочу только пожелать ему, чтобы он не сбавлял оборотов. Очень хорошо, что команду пополняют молодые игроки.

Чемпионство Динамо U-21? Конечно, это немного другие эмоции, но все же хочу поздравить ребят с победой, вы большие молодцы. Поздравляю Юрия Леонтьевича Мороза, Сергея Сергеевича Шматоваленко, весь тренерский штаб и персонал команды с заслуженной победой", – цитирует Попова официальный сайт Динамо.

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