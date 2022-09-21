Вингер Шахтера Михаил Мудрик получил немало комплиментов от европейской прессы за первые два тура Лиги чемпионов, поэтому испанцы ожидаемо предостерегают Реал перед двумя матчами с "горняками".

5 и 11 октября подопечные Карло Анчелотти встретятся с украинским коллективом в ЛЧ. Ведущее испанское издание AS опубликовало статью с заголовком "Самая большая опасность в Лиге чемпионов нацелилась на Мадрид", которую посвятило Михаилу Мудрику.

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Автор материала называет таланта главной сенсацией первых туров ЛЧ и самым опасным игроком Европы, который "вскоре попытается пробить белую стену". Мудрик получил комплимент за шоу в матче против РБ Лейпциг, в котором оформил гол + два ассиста.

"Выступление в Варшаве было не менее качественным. Начав слева, он съел своего соперника и с легкостью переиграл Джо Харта, пробив прямо над его руками. Михаил был главным действующим лицом в атакующих действиях украинцев", – добавляет журналист Альберто Сьерра.

Карло Анчелотти уже знает, кто такой Мудрик, ведь в прошлом розыгрыше ЛЧ украинец провел 16 минут в домашнем матче и 71-у в выездном, когда получил овации Сантьяго Бернабеу .

"В этом сезоне он приезжает с более высоким уровнем, чем в прошлом, и с желанием подтвердить свой статус против чемпионов, которые еще не пропустили ни одного гола. Самый опасный игрок Лиги чемпионов хочет прервать беспроигрышную серию и уже держит Реал на прицеле", – резюмирует автор статьи.

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