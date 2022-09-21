Самый опасный игрок ЛЧ: ведущее испанское издание предостерегает Реал перед Шахтером
Вингер Шахтера Михаил Мудрик получил немало комплиментов от европейской прессы за первые два тура Лиги чемпионов, поэтому испанцы ожидаемо предостерегают Реал перед двумя матчами с "горняками".
5 и 11 октября подопечные Карло Анчелотти встретятся с украинским коллективом в ЛЧ. Ведущее испанское издание AS опубликовало статью с заголовком "Самая большая опасность в Лиге чемпионов нацелилась на Мадрид", которую посвятило Михаилу Мудрику.
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Автор материала называет таланта главной сенсацией первых туров ЛЧ и самым опасным игроком Европы, который "вскоре попытается пробить белую стену". Мудрик получил комплимент за шоу в матче против РБ Лейпциг, в котором оформил гол + два ассиста.
"Выступление в Варшаве было не менее качественным. Начав слева, он съел своего соперника и с легкостью переиграл Джо Харта, пробив прямо над его руками. Михаил был главным действующим лицом в атакующих действиях украинцев", – добавляет журналист Альберто Сьерра.
Карло Анчелотти уже знает, кто такой Мудрик, ведь в прошлом розыгрыше ЛЧ украинец провел 16 минут в домашнем матче и 71-у в выездном, когда получил овации Сантьяго Бернабеу.
"В этом сезоне он приезжает с более высоким уровнем, чем в прошлом, и с желанием подтвердить свой статус против чемпионов, которые еще не пропустили ни одного гола. Самый опасный игрок Лиги чемпионов хочет прервать беспроигрышную серию и уже держит Реал на прицеле", – резюмирует автор статьи.
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