Форвард Ювентуса и сборной Сербии Душан Влахович получил травму в матче Лиги наций против Дании (0:0).

В матче 6-го тура Лиги наций нападающего заменили на 88-й минуте из-за дискомфорта в мышцах. На данный момент степень серьезности травмы не определена.

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"Завтра я вернусь в Турин, чтобы пройти обследование и выяснить характер травмы. Я почувствовал растяжение мышц и сразу попросил замену", – цитирует Влаховича Nicolo Schira.

В этом сезоне Влахович провел 16 матчей за Ювентус во всех турнирах, забив 9 голов. Нападающего часто критикуют за слабую реализацию моментов. Сам игрок ранее отмечал, что в сборной Сербии ему комфортнее, ведь там он освобожден от черновой работы, в отличие от игры под руководством Тьягу Мотты.

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